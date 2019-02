Hoezo binnenblijven geen optie? Ik had een prima middag voor de tv gehad

ColumnDe zon steeg net over het betonblok, terwijl ik aan de achterkant van het gebouw stond uit te blazen van niets in het bijzonder. Ik had net gelezen dat binnenblijven afgelopen weekend geen optie was. Hoezo, binnenblijven geen optie?