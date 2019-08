Honderd uur klikken en tikken: administratief werk houdt agenten van de straat

In een mum van tijd stonden twee politiemensen voor zijn deur. Een vrouw stelde zich voor als de wijkagente. Terwijl haar collega de geschrokken buurvrouw sprak, luisterde zij naar zijn levensverhaal. Hij vertelde dat hij al jaren wat depressief was. En dat zijn vrouw vorig jaar was overleden. Best onverwacht. In de woonkamer - waar hij tot vorig jaar nog met zijn echtgenote puzzelde, mopperde en lachte - hoorde de agente hem geduldig aan.

Ik moest even aan het voorval denken toen ik een artikel in deze krant las: ‘Wijkagent uit de wijk door personeelstekort bij politie Brabant’. Het zal weinig wenkbrauwen hebben doen fronsen. Dat de bezetting bij de politie erg karig is, is al lang geen nieuws meer. Het gebrek aan mankracht wordt tot in de hoogste politie-echelons gezien als een even harde als onoplosbare realiteit. Het is niet anders.

Verward

Maar toch even wat cijfers. Het incident met mijn familielid kostte twee wijkagenten ieder een uur. Nog los van de onvermijdelijke administratie. En hem reken ik niet eens tot de categorie ‘verward’. Mensen die écht geestelijk in de war zijn, slurpen soms wel een halve werkweek op, vertelde een wijkagente me. Dat zijn twintig uren die ze niet in haar wijk is en waarin ze geen aandacht kan hebben voor alle signalen van criminaliteit. Haar basistaak. En de verwardenproblematiek neemt alleen maar toe.

Ook geestelijke onmacht van een ander kaliber houdt politiemensen van straat. Hoeveel tijd kost een gemiddelde aanhouding in het uitgaansgebied, denkt u? Vier uur. Beschonken vechtersbazen een politiebusje in krijgen, is zo gebeurd. Maar dat verdomde papierwerk. Alleen al in Eindhoven worden op een donderdag-, vrijdag en zaterdagavond in totaal al snel zo’n 25 mensen aangehouden. Dat levert genoeg administratie op om twee tot drie politiemensen een volle werkweek van de straat te houden. Honderd uren tikkend en klikkend achter een beeldscherm, honderd uren niet beschikbaar voor de hulpverlening.

Noodhulp

Daarbij komen nog de noodhulpdiensten. Door de vergrijzing van de korpsen zijn minder politiemensen beschikbaar in de nacht. Daarom worden wijkagenten uit hun wijk getrokken. Die nachtelijke uren compenseren ze uiteraard. Een wijkagenten moeten 80 procent van hun tijd in de wijk zijn. Navraagt leert dat ze soms 40 procent niet eens halen. Alles bij elkaar opgeteld, lijkt het een zeldzaamheid dat de dames en heren in het blauw tijd kunnen vinden om de ogen en de oren in hun wijk te zijn.

Terug naar de wijkagente in de woonkamer. ‘Ze was erg aardig’, vertelde hij later. Ja, hij begreep de schrik van de buurvrouw wel. Maar nee, de politie had niet hoeven komen. Hij had een rot moment gehad en er wat verdriet uitgeflapt. Nee, hij moest zich niet bezwaard voelen dat twee agenten waren opgetrommeld, had de politievrouw gezegd. ‘Want daar zijn we voor.’ Dat lijkt, alles bezien, een klein wonder en roept de vraag op: hoe lang nog?