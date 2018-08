Honger naar informatie zaak Nicky Verstappen, maar toch tevreden naar bed

Nadat ik een summier bericht zondagavond op teletekst las hongerde ik naar meer informatie, maar ook het late journaal wist niet veel over de arrestatie te melden. Eerder die avond had ik me zitten verbazen over minister Wiebes als zomergast. Toch een beetje een rare kwiebus, die Wiebes, met zijn primitief wandelgekampeer in onherbergzame oorden, waar hij zich in leven hield met poedereten. Hij hield een lofzang op de vooruitgang en alles in het leven moest nut hebben. Daar praatte hij zó omslachtig over, dat ik af en toe naar een andere zender vluchtte, waar de oogst van zolders en onder het bed geschoven kunstwerken beoordeeld werd.