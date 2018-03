Hoogst gênante vertoning in tv-programma Buitenhof

ColumnDe grootste anti-reclame voor de gemeenteraadsverkiezingen speelde zich af in het tv-programma Buitenhof. Kijkend naar Pechtold van D66 en Asscher van de PvdA leek het of de koude oostenwind in volle hevigheid via de tv de huiskamer binnen blies. Het tweetal was dan uitgenodigd om over de gemeenteraadsverkiezingen te praten, het ging vrijwel uitsluitend over randstedelijke politiek en dan vooral partijpolitiek.