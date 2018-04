Hostietwijfel; wat te doen op een begrafenis?

Bij het opruimen van de zolder van haar ouderlijk huis vond een vriendin laatst een tekening die ze maakte toen ze een jaar of acht was. Een geboortekaartje was het. Met vreugde gaven Jozef en Maria kennis van de geboorte van Jezus, op 25 december in Nazareth. 'We hopen dat hij een redder wordt een bevrijder'.