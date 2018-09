Howick en Lili, hoe schrijnend wil je het hebben?

ColumnWaarom kunnen ze het in ons land niet beter regelen, met die in ons land opgegroeide asielkinderen? Om de zoveel tijd krijgen die kinderen een gezicht, zoals nu met de Armeense kinderen Howick en Lili. Ze staan in de kranten, komen op het journaal, verschijnen in praatprogramma’s, klasgenoten demonstreren in Den Haag.