Huhuuuh, huilde Bor de wolf van de Fabeltjeskrant

ColumnHij was mijn favoriete Fabeltjeskrantdier: Bor de wolf. De gevoelige, snel gekwetste, huhuuuuh huilende eigenaar van het Praathuis die zich terugtrok in het Enge Bos als het hem allemaal even te veel werd. Bor bezorgde mij een onverwoestbaar zwak voor de soort.