Al dagen hang ik verlekkerd voor de BBC om me te vergapen aan het brexitdrama. Bercow is mijn favoriete personage, maar mijn sympathie ligt bij Theresa May. Niet omdat ze het politiek gezien nou per se handig heeft aangepakt. Nee, het zit ‘m in haar vastberadenheid. Ieder ander had z’n designerhandtas al lang aan de wilgen gehangen om zich tegoed te doen aan onverantwoord veel scones met een dikke laag clotted cream. Zo niet May. Direct na Berscows ‘the noes have it, the noes have it. Unlock’ (waarmee de deuren van het Lagerhuis na een stemming weer van het slot gaan) nam May dinsdagavond het woord om te melden dat ze niet van plan was terug te treden. En beloofde ze te gaan overleggen met het parlement.