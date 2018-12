Iemand met een klein gebaar blij maken

ColumnZo op het eind van het jaar blikken we in de krant altijd terug op het nieuws en dan kijken we nog eens hoe het met die mensen gaat. Toen dacht ik ineens: Hoe zou het toch met mevrouw Van Loon zijn? Mevrouw Van Loon ligt op Eikenburg in een verpleeghuis en kan niet meer lopen, komt niet meer uit bed en kijkt de hele dag tv, leest, kijkt naar buiten en zwaait naar iedereen die voorbij komt of heeft bezoek. In de zomer heb ik een verhaal over haar geschreven en wat was ze trots. Ze stond in de krant!