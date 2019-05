IJdelheid is niet voor niets de eerste van de zeven hoofdzonden

ColumnOndanks de vele regels, de landen die zich niet aan alle afspraken houden, de landen die ons zelfs geld kosten en de verhalen over zakkenvullende politici, is het goed dat er een Europese Unie bestaat en dat we er lid van zijn. Wat de opportunisten en populisten ook roepen, de EU is goed voor ons. Voor de rest is politiek vooral ijdelheid, geldingsdrang en machtshonger.