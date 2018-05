Ik ben ook een zijslaper

ColumnDe nieuwe coalitie wil de woonlasten in Eindhoven volgend jaar met tien procent verhogen, om de grote tekorten in de zorg te beperken. Tja, zoiets zat er wel in. Het geld moet ergens vandaan komen, als de gemeente zich telkens misrekent met de zorgkosten. Dan komt de rekening uiteindelijk altijd bij de burger terecht, die extra moet dokken.