Ik had jaren geleden de rol van klikoman op me genomen

ColumnEr hing weer eens een verzameling gele kaarten aan de kliko's. Eerlijk gezegd had ik het zien aankomen. In ons appartementencomplex had een jong stelletje een loei van een tv gekocht, die behalve in karton ook bijna volledig in piepschuim was verpakt. Dat piepschuim hadden ze gedumpt in de vuilcontainers boven en onder de plastic zakken huisvuil.