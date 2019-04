Ik hoop stiekem op een zomer zoals vorig jaar

ColumnWat was het een fijn lang weekend vorige week. Zoals iedereen heb ik heerlijk genoten van het mooie weer. Zelfs gezwommen in natuurwater. Nou ja, zwemmen was het niet echt, maar toch wel even helemaal onder water en een paar slagen, en dan heel snel weer terug de zon in. Na een paar minuten begonnen mijn voeten en enkels echt pijn te doen. Maar ik móet het water in als ik aan een strand zit.