Ik kijk graag rond op kerkhoven

ColumnElke middag als ik op het perron van station Strijp-S sta te wachten op de trein terug naar huis, gaat mijn blik naar de joodse begraafplaats, die grenst aan het spoor, ter hoogte van het perron. Ik zie er nooit iemand en de begraafplaats is ommuurd. Het is een intrigerende begraafplaats, met grafstenen in het Hebreeuws. Ik kijk graag rond op kerkhoven.