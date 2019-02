Ik knikkerde de lege flessen wijn gewoon in de vuilniszak

Eten konden ze, maar mikken was een ander verhaal. Alle drie de proppen belandden naast de prullenbak. Daar lagen ze even stil, wachtend op de wind die ze vervolgens meenam. De scholieren waren alweer met andere zaken bezig. Het viel me nog mee dat ze de friet op het perron hadden gegeten, want je had er ook genoeg die friet kochten en dan wachtten op de trein om in de coupé een ellendige stank te verspreiden. De knapen zouden vandaag wel niet in Den Haag te vinden zijn. Het leek me dat ze hun hand niet omdraaiden voor wat spijbelen, maar voor het klimaat, dat ook weer niet.