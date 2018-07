Ik ontweek de blik en keek naar de passanten

ColumnDe man keek of hij het gehad had met de wereld, maar mogelijk had de wereld het ook met hem gehad. Er kon gemakkelijk een verband tussen die twee zijn. Ik zat voor de ingang van het station op een trap uit te blazen en te wachten, omdat mijn trein vervallen was en ik een half uur moest wachten.