Ik realiseerde me wel dat ik steeds minder last had van insecten

columnTerwijl ik aan het aanrecht rustig zat te roken, met uitzicht op een blik zwaar bier, vloog een wesp door de toch bijna gesloten lamellen heen naar binnen. Verdorie, dat moest ik niet hebben. Ik stond snel op om hem buiten te werken. De wesp wist zo te zien ook niet waar hij terecht gekomen was en bleef onrustig bij het raam vliegen. Snel opende ik de lamellen en zette het raam een stuk verder open. Na wat wilde bewegingen van mijn kant vloog hij weer naar buiten. Prima, dacht ik tevreden en sloot het raam. De wesp moest buiten maar zien te vinden wat hij zocht. Bij mij had hij in ieder geval niks te zoeken.