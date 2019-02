Ik vergat dat ik korting had kunnen krijgen

Column Jos KesselsAls getal zat 66 nog niet in mijn systeem. Dat bleek toen een collega zei dat ik als 65+ misschien korting kreeg op een busreis. Oh ja, ik was tegenwoordig 65+. Op het toetsenbord moest ik zelfs een tijdje zoeken naar de +, omdat ik het plusteken bij mijn weten nog nooit op de computer gebruikt had.