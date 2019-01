Ik was een minnaar van de maneschijn geweest

Ik leefde dan wel geïsoleerd, maar ik was niet geïsoleerd. Met zoveel kabaal had het geen zin om in bed te blijven liggen, dan leek de herrie alleen nog maar toe te nemen. Oordopjes had ik niet, ik was al blij dat ik twee oren had. Ik had er me op verheugd wat uit te slapen, want dat was ik steeds meer gaan waarderen.