In culturele ecosystemen zijn niet instellingen maar dragende groepen het fundament

OpinieGerard Rooijakkers is cultuurhistoricus (Eindhoven, 1962) en als adviseur en oud- kroonlid verbonden aan de Raad voor Cultuur te ’s-Gravenhage. Hij schrijft dit opiniestuk op persoonlijke titel. De Waarde van Cultuur 2018 is een initiatief van het PON, Kunstloc enTelos in Noord-Brabant alsmede de Amsterdamse Boekmanstichting. In samenwerking met Pyrrhula Research Consultants zijn zoveel cultuurdata bijeengebracht dat Noord-Brabant landelijk informatie-koploper is.

Het favoriete museumstuk van wetenschapper Robbert Dijkgraaf is het topje van de Mont Blanc dat bewaard wordt in Teylers Museum te Haarlem. Het is een klein, piramidevormig stukje steen, precies wat iemand zich bij een topje voorstelt. Het werd in 1787 als een trofee meegenomen bij de eerste beklimming. Het topje is het toppunt van musealisering: ‘een eenzaam rotsblokje in een vitrinekast in plaats van op een glorieus Alpenmassief’.

Dijkgraaf gebruikt dit voorbeeld om te illustreren dat de top niet zonder de berg kan bestaan. Topinstellingen in cultuur en wetenschap kunnen alleen functioneren bij de gratie van alle andere beoefenaars. De top illustreert tevens de groeiende macht van de één procent in het wetenschappelijke en culturele ecosysteem.

Het Rijksmuseum in Amsterdam draait op volle toeren, en dat is een goede zaak. Maar de meeste musea in Nederland verkeren in wankel evenwicht, zoals een recent sectoradvies van de Raad voor Cultuurtreffend stelde. ’s-Hertogenbosch scoort als enige Brabantse stad relatief hoog op de landelijke culturele index, de rest van de provincie doet onvoldoende mee.

Geen top zonder dragende berg

Het topje van de Mont Blanc heb ik ook zelf altijd een van de (letterlijke) topstukken gevonden. Maar grappig genoeg om weer een andere reden dan Dijkgraaf. Mij fascineert juist het gegeven dat als je een topje verwijdert, er telkens weer een nieuwe top van de berg is. Net als bij de relikwieën uit het Rijke Roomsche Leven is er meer dan één topje in omloop.

Met andere woorden: de top is relatief. Je moet je niet blindstaren op een onhaalbare top. Stel je provinciale en regionale cultuurdoelen realistisch, anders creëer je een top los van je eigen berg. Wat dat betreft is de gang van zaken rond de toekenning van het predikaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018 veelzeggend. In de Euregio Maastricht en Brabantstad (bestaande uit de B-5: Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda) werden plannen conceptueel en ambitieus opgetuigd door topinstellingen en professionals met indrukwekkende bidboeken. In Leeuwarden/Friesland won men de strijd met een op het eerste gezicht verbluffend eenvoudig concept van ‘mienskap’ oftewel gemeenschap. De Friezen gingen niet uit van instellingen aan de top, maar van de dragende gemeenschappen aan de voet van de berg. En ze zijn goed bezig om daar dit jaar een top bovenop te zetten. In Limburg werd nog op de avond van de teleurstellende uitslag het gereserveerde cultuurbudget herverdeeld.

Noord-Brabant verdient het compliment dat het budget behouden bleef ter versterking van de culturele infrastructuur. Wat mij betreft graag een stelsel dat verder kijkt dan de kleine top, maar het geheel van culturele ecosystemen in regio’s versterkt.

Is er een pastoor in de zaal?

Het belang van een dragende gemeenschap is een les die niet alleen van de competitie rond de Culturele Hoofdstad geleerd kan worden. Tijdens de presentatie van het rapport ‘De waarde van cultuur’ stelde ik in Tilburg aan een volle zaal de vraag of er een pastoor of kapelaan aanwezig was. Er zat niet eens een gesjeesde seminarist. Een situatie die twee generaties geleden volstrekt ondenkbaar zou zijn geweest. Onder de Brabantse cultuurdragers bevonden zich immers altijd wel geestelijken. Deze dragende gemeenschap is kortom geheel weggevallen. Sociaal kapitaal dat is verdampt, zoals in parochies, krijg je niet snel meer terug. De top is dan de rest van de berg kwijtgeraakt.

De Raad voor Cultuur heeft voorgesteld om de metafoor van het ecosysteem te gebruiken voor de culturele infrastructuur. Tot voor kort benoemden we ketens van instellingen die elkaar binnen een sector versterken. Nu spreken we liever van ecosystemen die verbindingen leggen tussen sectoren en gebaat zijn bij diversiteit. Want de kwaliteit van een ecosysteem wordt sterk bepaald door de mate van biodiversiteit. Een samenleving of kerk die geen of onvoldoende verschillen van inzicht verdraagt, ontneemt zichzelf de vitaliteit van diversiteit. ‘Spannende vraag is hoeveel verscheidenheid er binnen de eenheid van de kerk kan zijn’, stelde bisschop De Korte van Den Bosch onlangs. De vinger doeltreffend op de zere plek.

Het onthechten van de verbindingen met andere sectoren in de samenleving maakt het ecosysteem nog kwetsbaarder. Denk maar aan het schrappen van ecologische verbindingszones in de Oostvaardersplassen. We moeten als samenleving nu ‘bijvoeren’ door bijvoorbeeld aan de eredienst onttrokken kerken te herbestemmen. Maar hoeveel monumentenbeleid we ook voeren, zonder dragende gemeenschappen is dit op termijn zinloze arbeid. In culturele ecosystemen zijn niet instellingen maar dragende groepen het fundament.