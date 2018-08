In de Franse file met een dakkoffer vol luxe onzin

We hadden die dag al heel wat file gehad, maar de scène onder dat viaduct plaatste een en ander in perspectief. Wat zeurde ik eigenlijk over files terwijl we met onze dakkoffer vol luxe onzin op weg waren naar onze Zuid-Franse safaritent met fris opgemaakte bedden en een groen geruit zeiltje over de tafel op onze veranda?