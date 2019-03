In het PS meldt Dahl nog even snel dat Ford die ochtend is overleden

Bij mij zou Roald Dahl de shortlist in ieder geval wel halen. De Grote Vriendelijke Reus was vroeger één van mijn lievelingsboeken en de kleuter en ik zijn net voor de vijfde keer begonnen aan De Griezels. Dahls verhalen zijn absurd, maar tegelijkertijd zo realistisch dat het lijkt alsof je erbij bent. Het is ook zo lekker gemeen allemaal. Over een onuitstaanbare oma bijvoorbeeld. Of de Griezels die vogels doodschieten om er pastei van te maken. Zowel de oma als de Griezels gaan uiteindelijk op pijnlijke wijze hun ondergang tegemoet.