In totaal reageren er zes patrijzen

De wasbak kon steeds meer doorgaan voor een werk van Jackson Pollock

30 maart Het leven om me heen raakte steeds meer verstopt. Eerst gebeurde het met de wasbak in de keuken. Om die te ontstoppen, had ik chemisch spul gehaald waarop stond dat het gegarandeerd hielp. In het leven waren buiten de dood weinig garanties, dus dat spul hielp niks.