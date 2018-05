In tv-reclames is Jumbo wél de goedkoopste

ColumnVolgens consumentenprogramma Kassa is Jumbo de goedkoopste supermarkt van ons land. Kassa baseert zich op een onderzoek waarin het dezelfde 26 producten koopt in de grote supermarkten. Wat die 26 producten zijn staat er niet bij, wel dat het om gangbare inkopen zijn. Volgens de berekeningen zou Albert Heijn de duurste supermarkt zijn en Jumbo de goedkoopste. Als vaste klant van meerdere supermarkten, zoals Plus, Emté en Aldi, betwijfel ik de resultaten van het onderzoek. Niet dat Albert Heijn de duurste is, maar wel dat Jumbo de goedkoopste is.