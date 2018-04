In zorg is menselijke factor nog steeds ondergeschikt aan rigide systemen

Er was een tv-persoonlijkheid als Hugo Borst voor nodig om politieke aandacht te krijgen voor de toenemende druk op de kwaliteit van de ouderenzorg. Het kabinet beloofde beterschap. Nu, bijna twee jaar later, concludeer ik als mantelzorger dat sprake is van goede wil op de werkvloer maar dat starre wet- en regelgeving de menselijke factor nog immer ondergeschikt maken aan rigide systemen en processen.

Mijn moeder moest anderhalf jaar geleden in een verpleeghuis worden opgenomen, omdat ze vanwege Alzheimer niet meer voor zichzelf kon zorgen. Alle betrokkenen waren het met elkaar eens over de noodzaak: de geriater, de huisarts, de crisisverpleegkundige, de thuiszorg, de familie, de buren die een oogje in het zeil hielden én de rechter. De laatste moest er helaas aan te pas komen omdat mijn moeder niet wilde. Ze vergat veel maar haar autonomie liet ze zich niet afnemen. In haar hoofd kon en deed zij namelijk nog alles.

Verwarring

De zitting vond plaats in haar woonkamer en toonde mijn moeder op haar kwetsbaarst, in complete verwarring alleen tegenover een batterij professionals die het bijna allemaal oneens waren met haar. De toegewezen advocaat ondernam een onhandige poging om mijn moeder te wijzen op háár rechten. Ze begreep er niets van. Ze had toch niets verkeerds gedaan? Maar zij was inmiddels wils- en handelingsonbekwaam verklaard. Mijn moeder verwaarloosde zichzelf en was een gevaar voor zichzelf en haar omgeving, constateerde de rechter met algemene instemming, en daarom was opname in een verpleeghuis de beste oplossing.

Omdat een Rechterlijke Machtiging een half jaar geldig is, besloot het verpleeghuis in overleg met de familie om daarna een beroep te doen op art. 60 van de Wet Bopz. Deze Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen beschermt de rechten van iemand die gedwongen wordt opgenomen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg toetst via een onderzoek of opname terecht is. En dan kan het drie kanten op:

1. Voldoende bereidheid om te worden opgenomen.

2. Verzet.

3. Geen bereidheid, maar ook geen verzet.

Let op: tegen het CIZ-besluit kan geen bezwaar worden aangetekend.

Formeel

Mijn moeder wilde naar huis, zei zij in een gesprek met het CIZ. Welk huis was niet duidelijk. Verzet, oordeelde de instantie formeel en zonder enig oog voor haar situatie. Mijn moeder was plotseling vrij om te gaan en te staan waar ze wilde. Terwijl het CIZ wél oordeelde 'dat het noodzakelijk is dat u verblijft in een Wet Bopz aangemerkte instelling. Het is in uw situatie nodig om extra maatregelen te nemen om uw veiligheid of die van anderen te beschermen'. We moesten maar een RM of een inbewaringstelling aanvragen.

We vroegen opnieuw een RM aan. Er volgde een zitting ten kantore van het verpleeghuis, wat natuurlijk leidde tot nieuwe onrust bij mijn moeder. De rechter besloot voor de tweede keer tot opname omdat mijn moeders 'stoornis' gevaar opleverde en zij maatschappelijk ten onder kon gaan. De rechter constateerde bovendien dat 'betrokkene geen actief verzet toonde maar wel aangaf naar huis te willen'.

Deze machtiging liep onlangs af. We klopten weer aan bij het CIZ. Misschien dat mijn moeder onder invloed van de progressie van haar ziekte een ander signaal zou afgeven. Hoewel ze het inmiddels best naar haar zin had in het verpleeghuis toonde ze zich nog altijd strijdbaar: ze wilde onderhand wel naar huis. De CIZ-functionaris was onverbiddelijk: verzet. Hoewel bij machte om tot opluchting van iedereen en tot welzijn van mijn moeder voor 'bereidheid noch verzet te kiezen', kon hij er echt niets anders van maken. Zo was de wet nu eenmaal. Mijn beroep op zijn compassie had geen zin. Ook het gefrustreerde personeel van het verpleeghuis probeerde hem tevergeefs op andere gedachten te brengen. Jazeker, de situatie was uniek, maar hij kon de wet niet veranderen.

Schamen