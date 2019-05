Ineens hoorde ik mezelf een kreetje slaken

Afijn, ik had woensdagavond het rijk alleen en verheugde me op een avondje Netflix. Maar eenmaal op de bank genesteld onder een dekentje zappte ik toch naar Veronica. Want er hing geschiedenis in de lucht. Voetbalgeschiedenis weliswaar; een tamelijk irrelevante niche als het gaat om zaken van historisch belang, maar toch. Ik wilde niet degene zijn die op de avond waar nog tot in lengte der dagen op terug zou worden gekomen, verveeld oude afleveringen van Friends had zitten kijken.