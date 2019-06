Ineens leek de wereld te vergaan

columnRustig zat ik op de bank met een blik zwaar bier naar Conan the Barbarian te kijken, een vermakelijke historische fantasy-actiefilm waarin de koppen rolden als muisjes op weg naar beschuit. Misschien dat het een voorbode is van verkindsen, maar ik geniet steeds meer van dat soort actiefilms, net zoals ik dat in mijn jeugd al deed.