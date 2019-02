Ineens vloog de kauwgum voorbij, in al z'n plakkerige rubberigheid

ColumnEn toen was het plots lente. De discussie of dat een gevolg van klimaatverandering of een toevalligheid was, wil ik even laten voor wat hij is. Feit is dat die lente eigenlijk veel te vroeg kwam, maar dat ik er naar gesnakt had. De donkere winter duurt, hoe kort hij ook is, met twee kleine jongens altijd te lang. Naar buiten moeten ze.