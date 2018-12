Ingewikkelde culinaire liflafjes als aflaat voor ouderlijk falen

ColumnEn weer is het me overkomen. Haal ik op 6 december opgelucht adem omdat Sinterklaas zonder al te veel brokken het land heeft verlaten, blijkt kerst toch dichterbij dan ik dacht en is het jaar wederom een week te kort voor alles wat ik nog moet doen.