Jagers: ik begrijp ze niet

ColumnHet was een doffe knal geweest. Als je toevallig op precies hetzelfde moment had moeten hoesten was hij vervlogen in de schemering. Maar ik hoestte niet, ik stond op scherp. Rechts achter in de wei tegen het bos aan stonden namelijk de veroorzakers van de knal. De twee mannen bukten zich voorover en legden iets bruinigs achter in hun auto. Een ree.