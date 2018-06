Jankende kat op de binnenplaats

ColumnIn de nacht werd ik wakker van gejank op de binnenplaats. Het klonk nogal gekweld, alsof de toonladders van gejammer van boven naar beneden verkend werden. Was het dat jonge meisje, dat onlangs met haar vriend schuin beneden was gaan wonen? Liefdesgeluk kon gemakkelijk omslaan in verdriet. Ik liep in het donker naar de keuken en opende het raam, dat uitzicht bood op de binnenplaats.