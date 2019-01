Je kon door een bus het leven leren kennen

In haar bus had een stel flink ruzie gekregen. Het begon er mee dat de vrouw de man er van beschuldigde dat hij haar een dag eerder bestolen had. Het ging om zeventig euro. De man ontkende bij hoog en laag, maar toen ze om zijn portemonnee vroeg en daarin twintig euro aantrof, meende ze het biljet te herkennen. Zie je wel, zei ze. Waar zijn die vijftig euro gebleven, vroeg ze.