Je kon niet zomaar iemand een mep verkopen

ColumnIn een andere sprinter was ik op weg naar een andere stad. Hoewel het landschap ook anders was, sloot ik de ogen, omdat ik niet in de stemming was voor andere indrukken. Toen de trein stopte op een station kwam een jongeman achter me zitten. Was het tot dan toe stil geweest in de coupé, dat veranderde volledig met de komst van de jongeman achter me.