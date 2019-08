Je leven is belangrijker dan een pr

Ach, de hitte, wat is er al veel over geschreven. Je moet het maar een beetje over je heen laten komen. Je kunt ook eigenlijk niet anders. Je tempo wat aanpassen, dat is wel belangrijk en luisteren naar je lichaam. Maar dat is juist iets dat sporters vaak niet doen, zo stond deze week in de krant. Sporters passen hun trainingsschema’s vaak helemaal niet aan aan de hitte. Niet slim, want je leest regelmatig dat mensen overlijden tijdens een loopwedstrijd. Je leven is toch belangrijker dan je pr, lijkt me.