Je ziet het er niet aan af

Het was zo’n rustige man, lees je dan van de mensen die hem korter of langer meegemaakt hebben. Een bevriende Bossche bushcrafter, die in mei nog hielp zoeken naar de toen al verdwenen Brech, vraagt zich nu af of hij al die keren in de bossen liep met een kindermoordenaar. Ongelovig, omdat hij dat nooit achter Brech gezocht had.