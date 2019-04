Want nu dreigt jongens weer een stukje mannelijkheid afgepakt te worden. Tenminste, als ik het persbericht moet geloven dat laatst in mijn mail zat. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat leerkrachten in het basisonderwijs vinden dat jongetjes op school niet meer staand mogen plassen. ‘Want jongenstoiletten zijn significant viezer’. Gelukkig was het onderzoek zelf niet zo heel significant met slechts duizend geënquêteerden. Maar toch; mannen mogen tegenwoordig ook niks meer.