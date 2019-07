Kadernota Eindhoven: Gemeente wil minder zorg

Ondanks wat haperingetjes hier en daar is de kadernota van het Eindhovense college probleemloos door de gemeenteraad gewandeld. Enige discussie over het zorggebeuren en het zorggeld vond een dankbare uitweg in een algemene verontwaardiging over het inkomen van de interim-bestuurder van WIJeindhoven. Uiteraard volkomen terecht, maar deze financiële uitglijder valt natuurlijk in het niet bij alle financiële tekorten en dus problemen in de hulp-, dienst- en zorgverlening.