Kam-pi-oe-nen, kampi, kampioenen

COLUMNDat PSV kampioen wordt, staat wel als een paal boven water. De hele week lezen we niet anders en lukt het morgen niet, dan toch zeker een week later. Op schermen in de stad kijken kan niet. Dat heeft de gemeente al laten weten. Flauw. Hoe leuk is het om met z’n allen toch naar PSV te kunnen kijken, als je geen kaartje hebt. En dan nog tegen Ajax ook. Dat maakt het nog specialer.