Kameleonspin slaat in een flits toe

ColumnIk loop door een gang van een paar meter breed. Vreemd, hij slingert door een weiland. Alsof degene die maaide eerst een paar stevige trappisten achterover heeft geslagen, en daarna nog een halve fles jenever. Ik zie de chauffeur al vrolijk ‘What shall we do with the drunken sailor’ galmen vanaf de trekker, terwijl er weer een dronkenmansslinger aan het pad wordt toegevoegd.