Kan de ‘Ontheemden-serie’ een keer worden getoond in het Van Abbe?

Ook binnen spraken zoon en schoondochter. Over hun werk en over dat van hun (schoon-)vader. Werk van hen drieën is binnenkort te zien in Deurne. In en rondom museum De Wieger en in het stadhuis. Alle reden dus voor een gesprek met Joep Coppens (78) en Els Coppens Van de Rijt (75). Mooi echtpaar is dat, al decennia lang. Ook al heel lang wonend en werkend onder de schaduw van de molen in Vlierden. Ze schonken koffie en water en presenteerden koekjes-met-chocolade erop.