Kan iemand de slimste provincie van het land aan een eigentijds imago helpen?

Noord-Brabant heeft geen volkslied. Nooit gehad ook. Velen hebben het geprobeerd. Harrie Beex bedacht in de jaren vijftig van de vorige eeuw het liedje ‘Hertog Jan’. Ik weet nog altijd niet wat ‘Harba lorifa, zong den hertog, harba lorifa’ precies betekent, maar de melodie was sowieso te braaf. Daarna dacht Bredanaar Thijs van der Molen met ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’ er met de eer vandoor te gaan, maar dat werd een deceptie. Waar de kroegeigenaar al zong van ‘Dat land doet mijn hart sneller slaan’, deed ons’ aller Guus Meeuwis dat wat later nog eens dunnetjes over met ‘Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht’.