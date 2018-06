Kansen voor Europa zonder de VS

Donald Trump dreigde met een handelsoorlog, stopte de onderhandelingen over de TransPacific en TransAtlantische handelsverdragen, trok de VS terug uit het klimaatakkoord, verplaatste de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem. Amerika lijkt zich achter hoge muren terug te trekken maar slaat ook wild om zich heen. De globalisering die de economie aanjoeg en het leven van miljoenen verbeterde, lijkt ten einde te lopen. America First wordt wel erg letterlijk toegepast. Het opzeggen van het atoomakkoord met Iran is echter van een ander karakter. Hier werd een voorbeeld van 'zachte diplomatie' ontkracht, waarmee alle grote machten ter wereld hebben ingestemd en waarvoor vooral Europa zich heeft ingezet. Het moest voorkomen dat de door de VS in het Midden-Oosten vanaf 2003 veroorzaakte chaos in een atoomoorlog zou ontaarden. In plaats van Obama's poging rust te brengen, jaagt Trump het vuur daar aan.

De stap van Trump geeft aan dat hij meent zich niets van de rest van de wereld aan te hoeven trekken en maakt Europa duidelijk dat het niet meer meetelt. Voor de Navo, die zeventig jaar vrede in Europa heeft gebracht, moet gevreesd worden. Er moet serieus worden nagedacht over een toekomst voor Europa zonder de VS.

Eerder heb ik gepleit voor een opening naar Rusland en China. Dat leek nog verre toekomst, maar die toekomst staat plotseling voor de deur nu we weten dat de VS zich niet aan hun contractuele verplichtingen houden en zich afwenden van de wereld waar ze toe behoorden. Europa realiseert zich dat het alleen staat. Dat het voor de keus staat, samen met de rest van de wereld door te gaan met het atoompact met Iran en daarmee de VS tegen zich in te nemen. Dat het zich dan moet afvragen wat er met de door haar zelf verwaarloosde Navo gaat gebeuren. Dat het buiten het bondgenootschap met de VS geen enkele vriend heeft met gelijke opvattingen over de maatschappij waarin we leven. Dat de huidige wereld, vooral in het nabije Midden-Oosten, harder en gevaarlijker is dan ooit sinds WO II en dat het geen militaire middelen heeft om dat te veranderen. Dat het daarom genoodzaakt wordt naar het Oosten te kijken. De andere keus is alles maar te slikken en te wachten op de volgende onvoorziene klap van de VS. Die andere keus zou van Europa een economisch topzware dwerg maken waar iedereen mee lacht.

Kansen

Deze situatie biedt ook een onvoorziene kans, namelijk tot samenwerking met China en Rusland. Dat biedt geweldige mogelijkheden om eenheid in Europa te krijgen, onze waarden te verspreiden en Europa weer te maken tot het droomland wat velen daarbuiten, en terecht ook daarbinnen, denken dat het is. Wat zijn die kansen?

- De andere helft van Europa achter de Poolse grens tot de Oeral kan gaan samenwerken met de huidige EU. Het militaire of deconstruerende gevaar vanuit Rusland is dan geen gevaar meer. De kosten van defensie hoeven niet zo hoog te worden als de VS eisen.

- Er opent zich in Rusland een onafzienbaar gebied met grondstoffen en energiebronnen. En landbouwgronden waar Nederlanders de wereld kunnen voeden. Er wachten daar geweldige investeringsmogelijkheden vanuit het schatrijke Europa. Werkgelegenheid voor hele generaties Grieken, Italianen, Polen, Hongaren en Roemenen. Het wordt rustig in Oost-Europa en in Zuid-Europa.

- Het niet-oorlogszuchtige Russische Europese volk wordt bij Europa betrokken. Het komt in contact met wat over is van onze democratie. En met heel wat meer kans op slagen dan met het heen en weer geschreeuw van deze dagen. Misschien kan het zich losmaken van de semidictatuur waarin het nu leeft.

- Xi Jinping kan nog breder glimlachen, want hij ziet plotseling zijn doel om met de nieuwe Zijderoute en met de Nieuwe Zeegordel zowel in Rusland als in Europa veel sneller door te dringen dan hij had gedacht.

- De Britten zullen smeken om economisch bij de EU te mogen blijven want zij weten nu dat hun oude vriend VS geen vriend meer is.

Bang zijn?

Wat is eigenlijk de economische kracht van EU + China + Rusland, de ECR? Welnu, het bruto nationaal jaarproduct van de EU was in 2015 19.000 miljard dollar, dat van China 11.000 miljard, dat van Rusland een povere 1.300 miljard. Samen 31.000 miljard dollar. Dat van de VS was slechts 18.000 miljard. Ondertussen is het verschil nog groter geworden. Moeten we echt bang zijn voor het verlies aan handel met de VS? De handel EU-VS is in de eerste tien jaar van deze eeuw met meer dan een derde gedaald tot 11 procent van de Europese omzet en is daarna verder gedaald.

En onze normen en waarden? Europa heeft als vriend meer kans in samenwerking met China en Rusland om hun opvattingen te beïnvloeden dan in het uiten van machteloze kritiek. Laten we maar eens bewijzen dat onze mooie woorden over democratie en normen en waarden sterker zijn dan dictatuur!