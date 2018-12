Kattenluik-app

Daarnaast waren we sinds kort in het bezit van een kattenluik met een computertje aan boord. Dubbele bonus: er zat een lichtsensor in, waardoor het ding automatisch dicht zou gaan als het donker werd en open als de zon op kwam. Handig, want ik vind het lullig als die katten de buren uit hun slaap gaan mauwen.



Het zette de relatie tussen mij en het luik dan ook behoorlijk op scherp toen vlak voor de vakantie de lichtsensor er mee kapte en ik het ding handmatig op tijd moest instellen. Dat je daarvoor zo’n beetje een computerprogrammeur moest zijn, stond niet op de verpakking.



Op het gewenste tijdstip van sluiten de rode en groene knop tegelijk langer dan twee seconden indrukken, daarna een keer kort op de rode en dan nog zes keer kort op de rode-waarbij u dan zeven piepjes hoort-, gevolgd door tegelijk indrukken van rood en groen, gevolgd door kort indrukken van rood. LET OP! ZEKER NIET LANGER DAN DRIE SECONDEN, liet de gebruiksaanwijzing me weten.



Ik drukte me het ongans, tot het luik zich uiteindelijk gewonnen gaf en dicht ging op het afgesproken tijdstip.