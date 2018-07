Kinderfeestjesstress van een niet-perfecte moeder

Column'Dat is een alerte', zei de verpleegkundige in het ziekenhuis toen basie net een paar uur oud was en met een wakkere oogopslag probeerde te doorgronden waar hij beland was. Wat een mensenkennis had die vrouw. Slapen en naar de wc gaan vindt hij zonde van zijn tijd. Geleefd moet er worden. Volle kracht vooruit.