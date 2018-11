Klote moet soms kunnen

Beste lezerKritiek krijgen is een cadeautje, heeft iemand me ooit proberen te leren tijdens een managementcursus. Dan krijgen wij op de redactie best veel cadeautjes. Zoals deze week. Lezer D. van Lit uit Eindhoven schreef in een ingezonden brief (donderdag 15 november) over ‘minder gepast taalgebruik’ in onze kolommen en gaf enkele voorbeelden. Boven een verhaal over prins Charles stond dat de Britse kroonprins zich ‘uit de naad werkt'. Van Lit wijst erop dat de uitdrukking betekent dat iemand zo hard werkt dat hij uit zijn broek scheurt.