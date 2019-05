Knoopkruid: vijf jaar uitroeitijd

Lavendelstruikjes vallen vanwege gebrek aan water uit elkaar in levenloze hoop van takjes; de Rhododendron ligt met verschrompelde blaadjes op apegapen en ook de Vrouwenmantel is de verlepping nabij. Die paar buitjes of gieters water kunnen het tij niet meer keren, die conclusie hebben veel van jullie waarschijnlijk ook al moeten trekken.