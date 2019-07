Kopstoot van een pinkelende oorlogsheld

columnHij keerde terug als oorlogsheld uit het Midden-Oosten, kreeg de hoogste militaire onderscheiding, schreef spannende boeken over zijn heldendaden, werd verkracht en schoot de stoffige vuiljanus vervolgens dood. Inmiddels is er van die heldenstatus van Marco Kroon weinig meer over.