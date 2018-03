Krent werkt niet tegen slapeloosheid

Column’s Nachts komen ze, de spoken. Hoe futiel de kwestie ook is, het donker weet ze op te blazen tot dramatische proporties. Een zeurend pijntje in mijn rug wordt onvermijdelijk een tumor en een spelfout in een artikel leidt minstens tot een aantekening in mijn personeelsdossier uiteindelijk resulterend in ontslag. Waarna we onze hypotheek niet meer kunnen betalen en met onze bloedjes van kinderen gedwongen worden tot een zwervend bestaan.