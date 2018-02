Kritiek op pensioenplan groeit

OPINIEDe auteur van onderstaand opinieartikel is John Ruben. Hij is oud-actuaris en gepensioneerd directeur pensioenen van het Philips Pensioenfonds.

Mijn eerdere oproep om het bestaande pensioenstelsel als basis te gebruiken voor de noodzakelijk geachte veranderingen in ons pensioenstelsel (ED Opinie 8 november) leverde veel positieve reacties op. In de discussie over een nieuw pensioenstelsel volhardt men echter in individuele pensioenpotten en onduidelijke solidariteitselementen. Maar de kritiek neemt toe. Een reden om nog eens te reageren.

De SER dient op korte termijn met een finaal advies voor een nieuw pensioenstelsel te komen. De kaders hiervoor zijn in het regeerakkoord vastgelegd: een persoonlijke spaarpot gecombineerd met een collectieve risicodeling als men met pensioen gaat. Tegelijkertijd dient de zogenaamde doorsneepremie te worden vervangen door een voor alle deelnemers gelijkblijvende pensioenpremie. Het verschil zit vooral in de pensioenopbouw, die lager wordt naarmate men ouder wordt. Met daarbij gigantische overgangskosten (circa 60 miljard euro!) om de lagere pensioenopbouw voor de oudere deelnemers te compenseren. Onduidelijk is hoe dat gefinancierd gaat worden. Een toevoeging aan de reeds bestaande onzekerheden.

Zoals gezegd neemt de kritiek toe, zowel bij de sociale partners als in de politiek. Onderwerpen als bevriezing van de AOW-leeftijd en een collectieve pensioenvoorziening voor zzp'ers worden in de discussie als blokkades opgeworpen.

Radicaal

In het buitenland - vanuit onverdachte hoek - verbaast men zich over de plannen. Men acht de overgang naar persoonlijke pensioenpotten te radicaal. Een risico-overdracht van het collectief naar de individuele deelnemer betekent een cultuurschok gezien de waarden waarop het bestaande stelsel is gebaseerd, te weten solidariteit en collectieve risicodeling. De beoogde voordelen van een nieuw pensioenstelsel wegen niet op tegen de negatieve ervaringen in het buitenland met vergelijkbare systemen met persoonlijke pensioenpotten. In de discussie blijft dat onderbelicht.

Solidariteit tussen jong en oud wordt te pas en te onpas gebruikt als argument voor een stelselherziening. Men vergeet daarbij gemakshalve de belangrijke bijdrage die oudere deelnemers binnen ons bestaande pensioenstelsel al hebben geleverd.

Doorsneepremie

De argumentatie voor afschaffing van de doorsneepremie is het voorkomen van ongewenste solidariteit tussen jongeren en ouderen. Daar valt het nodige op af te dingen. Werknemers betalen vaak een in het arbeidsvoorwaardenoverleg afgesproken relatief gering gedeelte van de totale doorsneepremie, het verschil wordt door de werkgever betaald. Een andere werknemerspremie betekent een andere werkgevers-premie, omdat in alle situaties de totale doorsneepremie gelijk blijft. Het is geen solidariteits- maar een financieringsissue dat in het perspectief van arbeidsvoorwaarden moet worden geplaatst. Wat de doorslag zou moeten geven is het gegeven dat elke deelnemer (jong en oud) altijd een gelijk percentage pensioenopbouw heeft gekregen onafhankelijk van zijn premiebijdrage. Van doorgeschoten solidariteit is geen sprake.

Een belangrijk, nog niet voldoende toegelicht aspect is wie uiteindelijk de gevolgen van een nieuw pensioenstelsel gaan dragen. Veel werknemers hebben bij pensionering een inkomen waarvan de AOW het grootste bestanddeel is. De vraag is of deze mensen zo geïnteresseerd zijn in individuele pensioenpotjes met complexe keuzes. Het gaat uiteindelijk om het pensioen dat bij pensionering aangekocht kan worden. En technische exercities laten zien dat er geen enkele garantie is dat het pensioen hoger zal uitkomen. Een nieuw pensioenstelsel verandert de economische realiteit niet. Voor hogere inkomens is er voldoende flexibiliteit om zelf in een aanvullend pensioen te voorzien. Dat gebeurt nu ook al.

Flexkrachten

En dan de als ontoereikend ervaren situatie voor flexkrachten en zzp'ers, ook een argument voor een nieuw pensioenstelsel. Er zijn weinig aanpassingen nodig binnen het bestaande stelsel om te voorzien in een goede regeling voor flexibele krachten. Voor zzp'ers ligt de zaak genuanceerder. Het is ook een breder probleem als we er bijvoorbeeld het risico van arbeidsongeschiktheid bij betrekken. Maar als de (politieke) wil aanwezig is om voor zzp'ers een goede aanvullende regeling te treffen, bijvoorbeeld in fiscale zin, is ook daarvoor geen nieuw pensioenstelsel nodig.

Laten we handhaving van het bestaande stelsel als uitgangspunt nemen. Dat kan als we een inspanningsverplichting - geen 'garantie' - als norm nemen en de discussie over de doorsneepremie gewoon vergeten. En dan blijven de bewezen goede kanten van ons pensioenstelsel behouden.