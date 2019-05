Kruiden bijna tweeduizend kilometers laten afleggen voor één wrapje, belachelijk natuurlijk

De boontjes hadden haar zelf over de streep getrokken, vertelt ze. Ze hadden er zo zeldzaam lekker uit gezien, zo blakend, zo frisgroen, zo mals. De vraag was of ze in haar leven ooit volmaaktere bonen had gezien dan deze uit Marokko. En dus had ze voor dat schap gestaan in de supermarkt, vol twijfel, maar had het verlangen naar de bonen uiteindelijk gewonnen. Ze had ze in haar wagen gelegd. Met gewetensbezwaren. Dat wel.